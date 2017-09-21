Хроники "Намбии": Трамп придумал новую африканскую страну

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп во время рабочей встречи с лидерами африканских стран на полях Генассамблеи ООН вновь сделал ошибку в названии одной из стран континента, дважды за время своего выступления назвав Намибию "Намбией".

Видеозапись речи президента опубликована на официальном канале Белого дома на YouTube.

"Я очень рад, что на этом обеде ко мне присоединились лидеры Кот-д'Ивуар, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и ЮАР", — сказал Трамп в начале своей речи.

Чуть позже, рассуждая о сложных вызовах в области здравоохранения, с которыми столкнулись некоторые африканские страны, американский президент вновь упомянул несуществующую "Намбию". "В Гвинее и Нигерии вы сражаетесь с ужасной эпидемией Эболы, система здравоохранения Намбии становится более самодостаточной", — добавил Трамп.

Когда Белый дом опубликовал полный текст речи американского президента, Намибия была написана уже без ошибки.

Как пишет газета Hill, Трамп не в первый раз делает ошибки в названии стран. Так, во время кампании 2016 года американский президент неверно произнес название Танзании.

Напомним, во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом Дональд Трамп, говоря о важности борьбы с наркотрафиком, перепутал слова "какао" и "кокаин".