Носки канадского премьера снова взволновали сеть

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, известный своей любовью к оригинальным носкам, взволновал сеть очередной парой — с изображением Чубакки (персонажа киносаги "Звездные войны" — Ред.). Трюдо появился в необычных носках на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября.

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"Джастин Трюдо, я думал, мы друзья? Носки с Чубаккой?", — в шутку упрекнул Трюдо в Twitter звезда "Звездного пути" Уильям Шэтнер.

— William Shatner (@WilliamShatner) 20 сентября 2017 г.​

Как отмечает US Magazine, это не единственные носки со "Звездными войнами" в коллекции 45-летнего Трюдо. 4 мая, в Национальный день "Звездных войн", на встречу со своим ирландским коллегой политик надел носки с изображением R2-D2 и C-3PO (роботов из фильма — Ред.).

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель опубликовала в соцсети фото носков премьер-министра Канады Джастина Трюдо с логотипом НАТО. В официальном Insgram канцлера появилось забавное фото, на котором она увлеченно рассматривает ноги Трюдо.