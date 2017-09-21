Google приобрела часть компании HTC за $1,1 млрд

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Тайваньский производитель смартфонов и планшетов HTC (High Tech Computer Corporation) в четверг объявил о подписании соглашения по сотрудничеству с американской корпорацией Google на сумму в 1,1 миллиард долларов, говорится в заявлении HTC.

"Google и HTC Corporation сегодня сообщили об окончательном соглашении, согласно которому некоторые сотрудники HTC – многие из которых уже работают с Google по разработке нового смартфона Pixel – перейдут в Google. HTC получит 1,1 миллиард долларов от Google в рамках сделки", — говорится в заявлении.

Помимо этого, "Google получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC".

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 года.

Компания HTC была основана в 1997 году. Она выпускает смартфоны и планшеты на базе мобильной операционной системы Windows Mobile от Microsoft, на платформе Android и Windows Phone. Штаб-квартира расположена в Нью-Тайбэе, Тайвань.

Напомним, ранее Google оспорил в Трибунале – первой инстанции Суда ЕС – решение Еврокомиссии о наложении штрафа в размере 2,42 миллиарда евро.