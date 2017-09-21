Миссия РФ при ООН задолжала более $100 тыс за парковку - СМИ

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Миссия России при ООН задолжала властям Нью-Йорка более 104 тысяч долларов с 1990-х годов в виде неоплаченных штрафов за нарушение правил парковки дипломатических автомобилей, сообщает телеканал NBC.

Согласно проведенному журналистами NBC расследованию, долг российской дипломатической делегации за неправильную парковку закрепленных за миссией автомобилей составляет 104 231 доллар. Представители делегации РФ не ответили на запрос телекомпании прокомментировать эту информацию.

По данным телекомпании, общий долг делегаций нескольких зарубежных стран за подобные нарушения составляет более 16 миллионов долларов с 1990-х годов. Так, как утверждают журналисты NBC, миссия КНДР при ООН задолжала властям города более 156 тысяч долларов, сирийская миссия – более 362 тысяч долларов, иранская — более 184 тысяч долларов, китайская – более 398 тысяч долларов.

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Как заявил телеканалу Йонг Йо (Jong Jo), назвавшийся секретарем миссии КНДР при ООН, дипломаты всегда оплачивают полученные штрафы. "Это не правда. Если мы получаем штраф, мы всегда оплачиваем его. Потому что если у нас будет три (неоплаченных) штрафа, городские власти не разрешат нам обновлять полученное разрешение", — сказал он.

Как отмечает телекомпания, в 2002 году власти Нью-Йорка и госдепартамент США заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому городская администрация может отказать дипломатическому авто в выдаче специальных парковочных знаков различия, если миссия не оплатила три штрафа за его неправильную парковку. Большинство обнаруженных телекомпанией долгов относится к периоду до 2002 года.

Напомним, с начала августа все парковки Киева перешли на безналичную систему оплаты.