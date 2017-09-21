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    Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике продолжает расти

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (218)

    (обновлено: )34
    Глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил о как минимум 230 жертвах землетрясения, произошедшего во вторник.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    REUTERS Claudia Daut

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @Reforma
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    "Число погибших в Мехико выросло до 100. Всего – 230 жертв ", — написал глава спасательной службы в Twitter.

    Смотрите также: Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

    Ранее сообщалось о 225 погибших.

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву).

    Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

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