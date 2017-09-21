Число жертв разрушительного землетрясения в Мексике продолжает расти

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

"Число погибших в Мехико выросло до 100. Всего – 230 жертв ", — написал глава спасательной службы в Twitter.

Смотрите также: Землетрясение в Мексике. В сеть попали шокирующие кадры

Ранее сообщалось о 225 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву).

Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.