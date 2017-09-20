КИЕВ, 20 сен – РИА Новости Украина. Гражданин Киргизии был задержан в США за осквернение мемориала 16-го президента Авраама Линкольна в Вашингтоне, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

По данным внешнеполитического ведомства, 21-летний киргизстанец Н. Б. был задержан в понедельник полицией Вашингтона за то, что нацарапал монетой на постаменте мемориала свое имя.

"В целях выяснения обстоятельств посольство КР (Кыргызской Республики — ред.) в г. Вашингтон в оперативном порядке связалось с соответствующим полицейским участком города, в котором подтвердили, что гражданин Н.Б. был задержан на основании предъявления ему обвинения в совершении акта вандализма", — сообщила пресс-служба.

Как удалось выяснить диппредставительству Киргизии, стоимость нанесенного ущерба памятнику, установленная судом США, составила 2 тысячи долларов. На следующий день молодой человек был отпущен с предупреждением о необходимости явиться на судебное заседание, назначенное на начало октября.

Justin Wm. Moyer/The Washington Post Гражданин Киргизии нацарапал свое имя на мемориале Линкольна в США

"Консульский сотрудник посольства также связался с гражданином КР для оказания необходимой правовой помощи. Н.Б. в беседе раскаялся в содеянном", — сообщили в МИД.

Напомним, в августе неизвестные написали нецензурное выражение на одной из колонн Мемориального комплекса Авраама Линкольна в Вашингтоне.