Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"

Sergei GAPON / AFP

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

"Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", — заявил Лукашенко во время своей речи по итогам маневров.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

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