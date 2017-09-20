наверх
20.09.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"

    (обновлено: )18830
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017".
    Лукашенко на учениях Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

    "Сегодня завершились совместные российско-белорусские учения "Запад-2017", — заявил Лукашенко во время своей речи по итогам маневров.

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.

    Читайте также: Синдром войны. Украину могут раскачать ветераны

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике
    Возле одесской мэрии начались потасовки
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?