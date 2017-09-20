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    В мире

    Президент Боливии придумал способ борьбы с мигрантами

    (обновлено: )64
    По словам президента Боливии, в мире нужно искоренять причины вынужденной миграции, а не бороться с мигрантами и объявлять их преступниками.
    Эво Моралес Айма. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Проблему нелегальных мигрантов можно решить при помощи введения единого или "универсального" гражданства для всех жители Земли.

    Мигранты спутник
    © FOTO: ANNA SURINYACH/MSF
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    Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес, выступая в рамках общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН. 

    По его словам, нужно искоренять причины вынужденной миграции, а не бороться с мигрантами и объявлять их преступниками.

    "Ни один мигрант не является нелегальным. Некоторые правительства не пытаются избавиться от структурных причины этого феномена — войн, последствий климатических изменений или экономической асимметрии между государствами. А лишь объявляют о новых ограничениях в своей миграционной политике, массовых депортациях и строительстве стен", — цитирует zn.ua Моралеса.

    Президент Боливии предложил главам других государств заключить пакт о возможности введения "универсального гражданства".

    "Позвольте мне вновь призвать вас к заключению общемирового пакта, который стал бы мостом к столь желанному универсальному гражданству. Потому не существует категорий, нет никакой разницы между гражданами (любой страны) и иностранцами. Все мы люди и дети матери-Земли", — резюмировал он.

    Ранее Международная организация "Врачи без границ" (MSF) заявила о приостановке деятельности по спасению мигрантов в Средиземном море из-за угрожающих действий ливийской береговой охраны и препятствий в работе со стороны итальянского правительства.

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