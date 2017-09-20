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    В Мехико объявлено чрезвычайное положение после мощного землетрясения

    Тема:

    Удар стихии. Мощное землетрясение в Мексике (210)

    (обновлено: )11
    Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, в результате землетрясения погибли 109 человек.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    @reformacancha

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. МВД Мексики объявило в Мехико чрезвычайное положение после мощного землетрясения.

    "МВД объявляет чрезвычайное положение в Мехико из-за землетрясения магнитудой 7,1", — сообщает ведомство в Twitter.

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    Землетрясение произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, 109 человек погибли.

    ​Как сообщалось, вечером во вторник у берегов Мексики произошло новое землетрясение магнитудой 4,9. 

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