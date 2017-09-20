В Мехико объявлено чрезвычайное положение после мощного землетрясения

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. МВД Мексики объявило в Мехико чрезвычайное положение после мощного землетрясения.

"МВД объявляет чрезвычайное положение в Мехико из-за землетрясения магнитудой 7,1", — сообщает ведомство в Twitter.

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Землетрясение произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, 109 человек погибли.

Siguen las labores de rescate en Niños Héroes, se pide silencio mientras se trabaja en la búsqueda de más personas @reformacancha pic.twitter.com/Wn0H3cFbsV — Willy Nava (@W_NavaG) September 19, 2017

​Как сообщалось, вечером во вторник у берегов Мексики произошло новое землетрясение магнитудой 4,9.