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    В Индонезии предотвратили покушение на президента

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    По данным СМИ, 31-летнего подозреваемого задержали в аэропорте Penggung города Чиребон в провинции Западная Ява, куда президент прибыл на культурный фестиваль.
    Президент Индонезии Джоко Видодо
    WANG ZHAO / AFP

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. В Индонезии правоохранители предотвратили нападение на президента Джоко Видодо.

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    Полиция задержала боевика с пятью "коктейлями Молотова", сообщает издание Strait Times.

    Издание пишет, что 31-летнего подозреваемого задержали в аэропорте Penggung города Чиребон в провинции Западная Ява, куда президент прибыл на культурный фестиваль.

    Согласно данным предварительного расследования, подозреваемый — член местной террористической группировки Джемаа Аншарут Даула, связанной с террористической организацией "Исламское государство", отмечает издание.

    По словам представителя полиции провинции Умара Суруа Фана, у мужчины также с собой был штык, пистолет для страйкбола и записка с радикальными заявлениями, сообщает газета со ссылкой на местные СМИ.

    Как сообщалось ранее, боевик террористической группировки "Исламское государство" пытался завербовать корреспондента BBC для совершения теракта на лондонском мосту.

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