В Загребе начат процесс по делу о коррупции при ремонте МиГ-21 в Украине

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости Украина. Окружной суд Загреба накануне начал процесс по делу о коррупции при ремонте самолетов ВВС Хорватии в Украине, передает национальный телеканал HRT.

В конце декабря 2016 года Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло обвинения в отношении одного военнослужащего и одного гражданского лица в даче и получении взятки при закупке и ремонте в Украине истребителей МиГ-21. По версии следствия, начальник отдела эксплуатации и ремонта авиационно-технического управления минобороны Хорватии Йосип Чович потребовал у представителя одной из компаний, участвовавших в конкурсе на выполнение работ по закупке и ремонту истребителей, взятку в размере 50 тысяч евро, но получил отказ.

"Начат суд по делу Йосипа Човича, которого USKOK обвиняет в том, что будучи начальником Отделения эксплуатации и ремонта Авиатехнического управления минобороны, он потребовал взятку в 50 тысяч евро от представителя украинской фирмы, которая произвела ремонт МиГ, – Иве Йосиповича", — передает телеканал.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в марте внепланово посетила базу ВВС под Загребом, где ознакомилась с состоянием МиГ-21, ранее приобретенных и отремонтированных в Украине, и выразила обеспокоенность состоянием истребителей.

Перед тем начальник генштаба Хорватии генерал Мирко Шундов представил главе государства доклад о технической неисправности восьми из имеющихся в наличии 12 истребителей МиГ-21. При этом из четырех способных подняться в воздух машин, по сообщениям хорватских СМИ, у одной отказал двигатель в воздухе уже после доклада начальника генштаба и только благодаря успешным действиям пилота удалось избежать катастрофы.

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Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии в начале 2016 года пришли к выводу о необходимости дополнительных проверок в связи с покупкой и ремонтом самолетов, так как из семи принятых после ремонта в августе 2015 года истребителей из-за технического состояния использоваться могли только три. Цена контракта на ремонт, заключенного в марте 2013 года минобороны Хорватии и "Укрспецэкспортом", составила 13,9 миллиона евро.