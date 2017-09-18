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    В Дубае заработал уникальный полицейский участок

    (обновлено: )251
    Посетители нового автоматизированного полицейского участка могут воспользоваться 60 видами услуг, например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП.
    Дубай
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сент — РИА Новости Украина. В Дубае открылся полностью автоматизированный "умный" полицейский участок, сообщает эмиратское издание Gulf News.

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    Это первый в мире подобный полицейский участок. Его посетители могут воспользоваться 60 видами услуг, например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП.

    Отмечается, что общение с полицейскими происходит посредством видеосвязи и по электронной сети. "Умный" полицейский участок будет работать круглосуточно.

    В дальнейшем подобные полицейские участки планируется создать во всех районах жилой и коммерческой застройки в Дубае. По мнению полиции Дубая, это поможет разгрузить обычные полицейские участки, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.

    Напомним, в июне в полиции Дубая приступил к работе первый робот-полицейский.

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