В Дубае заработал уникальный полицейский участок

КИЕВ, 18 сент — РИА Новости Украина. В Дубае открылся полностью автоматизированный "умный" полицейский участок, сообщает эмиратское издание Gulf News.

Это первый в мире подобный полицейский участок. Его посетители могут воспользоваться 60 видами услуг, например, подать заявление о правонарушении или сообщить о ДТП.

Отмечается, что общение с полицейскими происходит посредством видеосвязи и по электронной сети. "Умный" полицейский участок будет работать круглосуточно.

В дальнейшем подобные полицейские участки планируется создать во всех районах жилой и коммерческой застройки в Дубае. По мнению полиции Дубая, это поможет разгрузить обычные полицейские участки, а также поможет победить распространенное предубеждение против обращения в правоохранительные органы.

Напомним, в июне в полиции Дубая приступил к работе первый робот-полицейский.