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    Протесты в Сент-Луисе: химикаты, оружие, массовые задержания

    (обновлено: )13430
    Правоохранители сообщили, что конфисковали бутылки с неизвестной химической смесью, которые демонстранты использовали против полицейских во время акции, у одного из участников протестов было конфисковано оружие.
    Протесты в Сент-Луисе
    twitter.com/SLMPD

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Полиция американского Сент-Луиса, что в штате Миссури, провела массовые задержания в ходе протестов, которые идут уже несколько дней.

    Протесты в американском Сент-Луисе
    Канал RT на Youtube
    Масштабные протесты в американском Сент-Луисе

    По словам полиции, акция перестала носить мирный характер.

    "В связи с беспорядками были проведены многочисленные аресты", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

    По данным полиции, в воскресенье мирный протест приобрел незаконный характер. Полиция в начале сообщила о "мирной демонстрации", но после того как "разбушевавшаяся толпа" стала бить витрины в центре города, причинив значительный материальный ущерб чужому имуществу, правоохранители заявили о незаконности акции.

    Один полицейский был доставлен в больницу с ранением, не угрожающим жизни.

    Правоохранители сообщили, что конфисковали бутылки с неизвестной химической смесью, которые демонстранты использовали против полицейских во время акции, у одного из участников протестов было конфисковано оружие.

    twitter.com/SLMPD
    Протесты в Сент-Луисе
    twitter.com/SLMPD
    Протесты в Сент-Луисе

    В минувшую пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита, после чего протестующие начали акцию. Сообщалось о нападениях на дом мэра, не менее восьми полицейских получили ранения.

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