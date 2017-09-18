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    США и Южная Корея намерены провести новые учения с участием авианосца

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (682)

    (обновлено: )18
    По информации южнокорейских СМИ, Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетной удара со стороны КНДР в начале октября этого года.
    Авианосец USS Nimitz (CVN-68)
    wikipedia

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. США и Южная Корея планируют в октябре очередные совместные военные учения с участием американской ударной группы во главе с атомным авианосцем, название которого пока неизвестно, соответствующий доклад южнокорейского Минобороны был представлен в понедельник в парламенте.

    Флаг КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    Эта информация появилась вслед за проведением в КНДР очередных ядерных и ракетных испытаний.

    Как передает южнокорейское информационное агентство Рёнхап, Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетной удара со стороны КНДР в начале октября.

    На прошлой неделе Пхеньян, вслед за испытанием термоядерного заряда 3 сентября, произвел пуск баллистической ракеты, которая пролетела над Японией, преодолев 3,7 тысячи километров.

    Ранее в воскресенье Хейли заявила, что США исчерпали возможность урегулировать северокорейскую проблему в рамках структур Организации Объединенных Наций. Она отметила, что если КНДР будет угрожать безопасности США и их союзникам, она будет уничтожена.

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