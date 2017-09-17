Ученые предупредили о самой суровой зиме за 100 лет

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Климатологи предупреждают о самой суровой зиме на планете за последние 100 лет, передает издание Mirror.

По данным ученых, в Европе ожидаются морозы до —30, которые будут сопровождаться сильными ветрами и большим количеством снега.

Как отмечают климатологи, морозы придут уже в начале декабря, а в Ирландии снег должен выпасть в октябре.

Также ученые полагают, что холода продержится вплоть до апреля. Аномально холодную зиму ученые связывают с новым климатическим циклом, в который входит земля.

На климатические явления влияет и средняя температура воды Тихого океана, которая выросла на 1 градус.

Напомним, в июле на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из огромнейших айсбергов в истории весом в триллион тонн, площадью около 6 тыс. кв. км.