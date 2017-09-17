Мужчина расстрелял людей в ресторане в Баварии

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости Украина. В городе Траунройт в Баварии полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в ресторане, где погибли два человека, еще двое тяжело ранены, сообщил в воскресенье агентству dpa представитель правоохранительного ведомства.

"Мы находимся в самом начале следствия", — заявил полицейский, отказавшись назвать причины инцидента. По предварительным данным, убийца пришел в ресторан в субботу около 22.30, он был вооружен и открыл огонь, в результате стрельбы двое мужчин погибли на месте. Тяжело ранены две женщины, но их состояние стабильно, сообщил представитель полиции.

Жители домов рядом с рестораном услышали выстрелы и вызвали полицию. Предполагаемый преступник был задержан недалеко от места ЧП в результате спецоперации, к которой был привлечен полицейский вертолет. Следствие ведет прокуратура Траунройта и уголовная полиция.

Напомним, 16 сентября один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы возле ночного клуба в Берлине.