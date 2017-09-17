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17.09.201713:35
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    В аэропорту Парижа прошла масштабная проверка

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    Полиция Парижа в аэропорту. Архивное фото
    @BreitbartLondon

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Проверки в аэропорту Парижа имени Шарля де Голля — Руасси завершены, вылет ожидается через несколько минут.

    Ранее сообщалось о проведении масштабной проверки на самолёте авиакомпании British Airways, который должен был вылететь из парижского аэропорта в лондонский Хитроу. О том, что стало причиной дополнительных мер, не сообщалось.

    "Рейс BA303 (авиакомпании) British Airways: проверки завершены. Пассажиры вернулись на борт самолета. Вылет из (аэропорта) Шарля де Голля в Париже в Лондон ожидается примерно через десять минут", — говорится в заявлении парижского аэропорта в Twitter.

    Ранее владелец верифицированного аккаунта в сети микроблогов Twitter Джеймс Андерсон (@jsa), оказавшийся на рейсе, написал, что пассажиры проходят личный досмотр, а ручную кладь проверяют кинологи с собаками. По его словам, причиной проверки стала "угроза безопасности".

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