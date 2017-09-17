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    В Казахстане прошли учения "Каспий-Антитеррор-2017"

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    Сообщается, что учения прошли в целях повышения готовности специальных антитеррористических подразделений к совместным действиям при совершении террористических актах.
    Военнослужащие вооруженных сил Казахстана
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен – РИА Новости Украина. Подразделения антитеррора регионального командования "Запад" и специальные подразделения Военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил Казахстана отработали вопросы взаимодействия со специальными силами Комитета национальной безопасности (КНБ) и министерства внутренних дел республики, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений Запад-2017
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    "В целях повышения готовности специальных антитеррористических подразделений к совместным действиям при совершении террористических актов на территории Атырауской области прошли учения "Каспий-Антитеррор-2017", — говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе министерства обороны.

    По замыслу учений, спецназу предстояло скоординировать свои действия и совместными усилиями уничтожить террористов, захвативших вахтовый поселок, и освободить заложников. После безуспешных переговоров сводные силы штурмом взяли захваченный объект и успешно выполнили поставленную задачу.

    "Сегодня в каждой стране существуют угрозы проникновения деструктивных сил, которые представляют большую опасность для всего общества. И мы должны быть решительными в вопросах противодействия с ними. Подобные учения дают возможность качественно отработать моменты взаимодействия и координации между различными ведомствами, а также получить бесценный опыт", — отметил командующий войсками регионального командования "Запад" генерал-майор Даулет Оспанов, слова которого приводятся в сообщении.

    Смотрите также: В Балтике началась морская часть учений "Запад-2017"

    Напомним, совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.

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