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    В Дубае запущен проект крупнейшей солнечной электростанции

    (обновлено: )68
    Мощность электростанции с солнечным коллектором составит 700 мегаватт, высота сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей - "солнечного коллектора" - составит 260 метров.
    Дубай
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором (concentrated solar power), сообщает в субботу эмиратское издание The National.

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    Согласно изданию, мощность электростанции составит 700 мегаватт. Высота сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей — "солнечного коллектора" — составит 260 метров. Это самое высокое подобное сооружение в мире на настоящий момент.

    В тендере на строительство электростанции победил консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая. Стоимость строительства оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

    По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году.

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