В Дубае запущен проект крупнейшей солнечной электростанции

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором (concentrated solar power), сообщает в субботу эмиратское издание The National.

Согласно изданию, мощность электростанции составит 700 мегаватт. Высота сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей — "солнечного коллектора" — составит 260 метров. Это самое высокое подобное сооружение в мире на настоящий момент.

В тендере на строительство электростанции победил консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая. Стоимость строительства оценивается в 3,9 миллиарда долларов.

По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году.