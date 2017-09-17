В США сообщили, что изменит их позицию по Парижскому соглашению

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. США изменят свою позицию по Парижскому климатическому соглашению, только если им предложат участие в договоре на более выгодных для страны условиях, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Позиция США относительно Парижского климатического соглашения не изменилась. Как ранее предельно ясно заявил президент, Соединенные Штаты выходят из соглашения, мы этого не сделаем только при условии, если сможем участвовать на более выгодных для нашей страны условиях", — заявила Сандерс агентству Франс Пресс.

Ранее агентство сообщило, что на климатическом саммите в Монреале, на котором присутствовал американский наблюдатель, европейский чиновник Мигель Ариас Канете, занимающийся вопросами климата, заявил, что США "отказались перезаключать Парижское соглашение, однако они попытаются пересмотреть условия, на которых они могли бы действовать в рамках этого договора".

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.