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    Британия после Brexit заключит с ЕС соглашение по безопасности

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (232)

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    По информации высокопоставленного источника в британском правительстве, борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit.
    Взрыв в лондонском метро 15 сентября 2017
    twitter.com/OldBlackHack

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Великобритания после Brexit предложит ЕС заключить отдельное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности, главным пунктом которого станет борьба с терроризмом, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в британском правительстве.

    Взрыв в лондонском метро
    metro.co.uk
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    "Борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit. Правительство (Соединенного Королевства) предложит заключить такое соглашение завтра (в понедельник). Соглашение предполагает заложить законодательную основу для продолжения сотрудничества сторон в области безопасности, уголовного судопроизводства и правоприменения после того, как Британия покинет ЕС. Правительство разъяснит свою позицию в планируемом к публикации документе", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, на фоне растущих трансграничных угроз Британия хочет интенсифицировать сотрудничество в этой области и договориться о создании новой схемы координации.

    "Британия предложит создать механизмы для поддержания операционного взаимодействия между Лондоном, ЕС и государствами-членами Евросоюза. В соглашении должны быть заложены принципы, разделяемые всеми сторонами, включая высокие стандарты защиты данных и защиты прав человека. Новое соглашение должно обеспечивать сотрудничество, которое было бы настолько динамичным, чтобы обеспечить противостояние постоянно меняющимся угрозам. Соглашение должно предусматривать механизм разрешения споров", — добавил источник.

    Третий раунд технических переговоров об условиях Brexit прошел в начале сентября, на нем не было достигнуто прогресса.

    На предстоящих переговорах Британия передаст ЕС для обсуждения внешнеполитическую стратегию, которой Лондон будет следовать после выхода из Евросоюза. В стратегии, которую планируется обсудить 27 сентября, говорится, что Великобритания и после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности.

    Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

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