В Сент-Луисе атаковали дом мэра

КИЕВ, 16 сен – РИА новости Украина. В Сент-Луисе, что в штате Миссури, протестующие забросали камнями дом мэра, в результате полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщила полиция города.

"Несмотря на запреты, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра… те, кто не будут повиноваться полиции, будут арестованы", — сообщила полиция. Ранее сообщалось, что в течение дня были произведены 13 арестов.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Правоохранительные органы объявили, что демонстрация приобрела незаконный характер и требуют от ее участников разойтись. "Отказывающиеся повиноваться будут арестованы", — говорится в сообщении полиции.

Ранее в пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита. После этого протестующие начали акцию, которая продолжается уже несколько часов. Вечером в пятницу мэр Линда Крюсон сообщила, что "в основном протест проходит мирно", она призвала горожан проявить сочувствие и признать различия между друг другом.