наверх
16.09.201708:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Сент-Луисе атаковали дом мэра

    (обновлено: )36
    Протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра. В итоге для разгона протестующих полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
    Протесты в Сент-Луисе
    twitter.com/thehill

    КИЕВ, 16 сен – РИА новости Украина. В Сент-Луисе, что в штате Миссури, протестующие забросали камнями дом мэра, в результате полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщила полиция города.

    Задержание наиболее активных участников митинга в Сент-Луисе, где был застрелен афроамериканец
    REUTERS/Lawrence Bryant
    Столкновения в Сент-Луисе, где застрелили афроамериканца

    "Несмотря на запреты, протестующие бросали камни и били стекла в доме мэра… те, кто не будут повиноваться полиции, будут арестованы", — сообщила полиция. Ранее сообщалось, что в течение дня были произведены 13 арестов.

    Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

    Правоохранительные органы объявили, что демонстрация приобрела незаконный характер и требуют от ее участников разойтись. "Отказывающиеся повиноваться будут арестованы", — говорится в сообщении полиции.

    Ранее в пятницу судья в Сент-Луисе оправдал бывшего офицера полиции Джейсона Стокли, который обвинялся в убийстве в 2011 году 24-летнего афроамериканца Энтони Ламара Смита. После этого протестующие начали акцию, которая продолжается уже несколько часов. Вечером в пятницу мэр Линда Крюсон сообщила, что "в основном протест проходит мирно", она призвала горожан проявить сочувствие и признать различия между друг другом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне