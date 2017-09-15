Бомж из Украины с боеприпасом пытался получить политубежище в Италии

КИЕВ 15 сен – РИА Новости Украина. Итальянская полиция задержала 35-летнего гражданина Украины, который явился в полицейское управление Неаполя со снарядом от противотанкового ружья.

Мужчина без постоянного места жительства в пятницу обратился в неаполитанскую полицию для получения политического убежища. В ходе фотографирования он повел себя необычно и был остановлен сотрудниками полиции, который обнаружили в его рюкзаке боеприпас от противотанкового ружья.

Крупнокалиберный патрон итальянского производства оказался учебным, не имел взрывателя и взрывчатого вещества и не представлял опасности, отмечается в сообщении полиции.

На место происшествия были вызваны сотрудники антитеррористического подразделения Digos, который установили, что мужчина находится на территории Италии незаконно, и более того, в отношении него уже дважды выписывались ордеры об экстрадиции.

Начальник неаполитанской полиции Антонио де Джезу подчеркнул, что в действиях украинца, психику которого решено подвергнуть обследованию, "абсолютно не прослеживаются какие-либо подрывные или террористические намерения".