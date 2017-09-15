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    Бомж из Украины с боеприпасом пытался получить политубежище в Италии

    (обновлено: )12
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 15 сен – РИА Новости Украина. Итальянская полиция задержала 35-летнего гражданина Украины, который явился в полицейское управление Неаполя со снарядом от противотанкового ружья.

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    Мужчина без постоянного места жительства в пятницу обратился в неаполитанскую полицию для получения политического убежища. В ходе фотографирования он повел себя необычно и был остановлен сотрудниками полиции, который обнаружили в его рюкзаке боеприпас от противотанкового ружья.

    Крупнокалиберный патрон итальянского производства оказался учебным, не имел взрывателя и взрывчатого вещества и не представлял опасности, отмечается в сообщении полиции.

    На место происшествия были вызваны сотрудники антитеррористического подразделения Digos, который установили, что мужчина находится на территории Италии незаконно, и более того, в отношении него уже дважды выписывались ордеры об экстрадиции.

    Начальник неаполитанской полиции Антонио де Джезу подчеркнул, что в действиях украинца, психику которого решено подвергнуть обследованию, "абсолютно не прослеживаются какие-либо подрывные или террористические намерения".

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