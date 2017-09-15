Спецназ Приднестровья проводит учения в условиях, приближенных к боевым

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Командиры групп и личный состав подразделений спецназа армии Приднестровья проводят тактико-специальные практические занятия в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщила пресс-служба Минобороны ПМР.

"Спецназовцы организовывают и проводят засады и налеты, отрабатывают действия дозорного отделения, выполняют другие учебно-боевые задачи. Практические занятия проходят как днем, так и в темное время суток", — говорится в сообщении.

В завершение тактико-специальных занятий военнослужащие выполнят различные задачи в районе поиска, проведут ряд разведывательных мероприятий и совершат марш-бросок в пункт постоянной дислокации.

В Минобороны полагают, что занятия позволяют совершенствовать у военнослужащих умение быстро ориентироваться в меняющейся обстановке, развивать такие навыки как ведение разведки, маскировка, ориентирование на местности, выполнение других специальных задач в различных условиях.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.