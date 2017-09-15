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    Военнослужащий США погиб во время учений на базе Форт-Брэгг

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    Официальный представитель Командования специальными операциям Сухопутных сил ВС США Роберт Бокхолт сообщил, что в результате инцидента также получили ранения 7 военнослужащих.
    Пентагон
    flickr.com/dbking

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Американский военнослужащий погиб в результате инцидента на военной базе Форт-Брэгг (штат Северная каролина), говорится в четверг на сайте Сухопутных сил ВС США.

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    Речь идет о 32-летнем уроженце штата Массачусетс Александре Далиде. Как подчеркивается, "проводится расследование по обстоятельствам его гибели".

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    "Мы почтим память сержанта Далиды и поможем его семье в трудные для нее времена", — заявил полковник Майкл Корнбургер.

    Как сообщил официальный представитель Командования специальными операциям Сухопутных сил ВС США Роберт Бокхолт, в результате инцидента также получили ранения 7 военнослужащих. "Инцидент произошел на одном из объектов. Мы изучаем, что произошло", — сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в ходе учений погиб десантник

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