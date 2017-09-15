Касперский выступит в конгрессе после запрета продукцию компании в США

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Евгений Касперский согласился выступить в конгрессе после запрета на продукцию компании в федеральных учреждениях США, говорится в заявлении Касперского, предоставленном РИА Новости компанией "Лаборатория Касперского".

"Я благодарен и принимаю приглашение дать показания в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям, и, если я смогу в ускоренном порядке получить визу, надеюсь публично ответить на обвинения относительно моей компании и ее продуктов", — заявил Касперский.

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Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. При этом МВБ заявило об обеспокоенности связями некоторых представителей "Лаборатории Касперского" с российской разведкой, но не предоставило обоснований.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Компания заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных, и выразила уверенность, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.