Минобороны Литвы о "Западе-2017": жители страны слишком запуганы

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Жители Литвы в связи с проведением белорусско-российских учений "Запад-2017" "запуганы более, чем требует ситуация", сообщил министр обороны страны Раймундас Кароблис в интервью радиостанции LRT.

Стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" начинаются в четверг.

"Похоже, что мы запуганы более, чем требует того ситуация", — сказал в четверг Кароблис.

Он подчеркнул, что угроза Литве от учений минимальна. "Наши службы работают, специалисты знают как управлять ситуацией, надеемся, что маневры пройдут спокойно", — заключил он.

Стратегические учения "Запад-2017" продлятся до 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского Минобороны, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

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