США ввели санкции против 4 стран за отказ принимать высланных граждан

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции против четырех стран, которые не принимали обратно своих граждан, высланных из США, сообщило министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

"Правительства Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне отказывались или неоправданно задерживали прием своих граждан, которые были депортированы из США. В результате госсекретарь (Рекс) Тиллерсон распорядился, чтобы консульские работники в этих странах применили ограничения в выдаче виз по некоторым категориям заявителей", — говорится в сообщении.

Позднее представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила на брифинге, что эти ограничения будут определены для каждой страны отдельно.

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МВБ и госдеп предупредили, что если указанные страны не будут принимать депортированных и впредь, то санкции могут стать шире. Ограничения будут сохраняться до тех пор, пока сотрудничество по депортации не повысится до приемлемого уровня, уточнили в МВБ.

"Американские граждане страдают от того, что иностранные правительства отказываются принимать своих граждан. Нынешние санкции предотвратят дальнейшее ухудшение проблемы", — заявил и.о. директора иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Томас Хоман.

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По данным ICE, на территории США пришлось оставить более чем 2,1 тысячи граждан Гвинеи, 1,9 тысячи граждан Камбоджи, более 800 граждан Сьерра-Леоне, а также более 700 эритрейцев. Все они были приговорены судом к депортации, но депортировать их не оказалось возможным.