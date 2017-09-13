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    В мире

    Telegram восстановил работы сервиса почти во всем мире

    (обновлено: )21
    В заявлении компании в сети микроблогов Twitter отметили, что Германия и СНГ оказались затронуты больше всего. Сервис не работал или зависал при отправке сообщений.
    Мессенджер Telegram
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина/Прайм. Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы сервиса в большей части стран мира, говорится в заявлении компании в сети микроблогов Twitter.

    "Мы, наконец, заработали! Извините, Германия и СНГ, вы оказались затронуты больше всего. Пожалуйста, дайте нам еще несколько минут для восстановления связи с остальным миром",- написала компания в своем Twitter-аккаунте.

    В среду пользователи Telegram сразу в нескольких странах жаловались на то, что сервис не работает или зависает при отправке сообщений.

    В конце августа произошел сбой в работе Facebook.

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