В Белоруссии задержали нарушителя границы из Украины

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в среду о задержании "нарушителя границы из Украины".

"Утром 13 сентября мозырские пограничники в ходе мониторинга участка ответственности на направлении Дзержинск–Обсич в 50м от границы с Украиной обнаружили неизвестного мужчину. Увидев пограничный наряд, он попытался скрыться на сопредельной территории, но в ходе преследования был задержан в непосредственной близости от границы. При задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление", – сообщается на странице белорусского пограничного ведомства.

Задержанный, по его словам, гражданин Украины без документов. Об инциденте в установленном порядке уведомлена украинская сторона.

В настоящее время мужчина доставлен на пограничную заставу для разбирательства, в отношении него начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.4 Кодекса об админнарушениях Беларуси за умышленное незаконное пересечение госграницы и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба 19-летнего Павла.