наверх
13.09.201721:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белоруссии задержали нарушителя границы из Украины

    (обновлено: )13310
    Как отмечается, при задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление.
    В Беларуси сообщили о задержании нарушителя границы из Украины
    freesmi.by

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил в среду о задержании "нарушителя границы из Украины".

    "Утром 13 сентября мозырские пограничники в ходе мониторинга участка ответственности на направлении Дзержинск–Обсич в 50м от границы с Украиной обнаружили неизвестного мужчину. Увидев пограничный наряд, он попытался скрыться на сопредельной территории, но в ходе преследования был задержан в непосредственной близости от границы. При задержании правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление", – сообщается на странице белорусского пограничного ведомства.

    Задержанный, по его словам, гражданин Украины без документов. Об инциденте в установленном порядке уведомлена украинская сторона.

    В настоящее время мужчина доставлен на пограничную заставу для разбирательства, в отношении него начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.4 Кодекса об админнарушениях Беларуси за умышленное незаконное пересечение госграницы и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Ему грозит административный арест и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.

    Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба 19-летнего Павла.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Пограничники Украины. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание МИД Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны