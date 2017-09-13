Район Риги накрыл резкий неприятный запах

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Государственная служба окружающей среды Латвии (ГСОС) выясняет причины возникновения резкого неприятного запаха в рижском районе Вецмилгравис, расположенном рядом с портом, сообщается на сайте службы в среду.

"Веществами, которые вызвали запах, могут быть меркаптаны. Они добавляются в газ, чтобы можно было обнаружить его утечку. Даже очень небольшое количество этого вещества вызывает неприятный запах и дискомфорт", — говорится в сообщении ГСОС.

Инспекторы службы вместе с представителями пожарных бригад провели осмотр действующих на территории Рижского свободного порта предприятий, взяли образцы нефтепродуктов из находящихся в порту терминалов, однако пока что не выявили источник запаха.

Проверка расположенных в окрестностях Вецмилгрависа предприятий продолжается, сообщают в ГСОС. К настоящему моменту воздух в районе очистился.

Вечером во вторник в социальных сетях появилось множество сообщений о том, что по району Вецмилгравис распространился резкий запах, настолько сильный, что люди не могли находиться на улице. Местные жители укрывались в квартирах и пытались справиться с запахом, завешивая окна мокрыми тканями. Многие жаловались на тошноту и головную боль. В Государственную пожарно-спасательную службу по этому поводу поступило более 400 звонков.