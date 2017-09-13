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13.09.201715:52
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    В мире

    В Индии 12 обезьян умерли от страха, увидев тигра

    (обновлено: )18011
    В результате проведенного вскрытия специалисты установили, что животные умерли из-за остановки сердца. Предполагается, что обезьян мог напугать тигр.
    В Индии в лесу нашли 12 обезьян, умерших от остановки сердца
    скриншот с видео

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Индии в лесу обнаружили мертвыми сразу 12 обезьян, сообщает Metro. Сотрудники лесничества сначала предположили, что животных могли отравить. В связи с этим останки отвезли на исследование в ветеринарную клинику в штате Уттар-Прадеш.

    Смотрите также: Обезьяна ограбила ювелирный магазин в Индии

    В результате проведенного вскрытия специалисты установили, что животные умерли из-за остановки сердца. Предполагается, что обезьян мог напугать тигр.

    Позже местные жители подтвердили, что в лесу как раз в это время слышали рычание хищника.

    Ранее сообщалось, что ювелирный магазин в районе Гунтур индийского штата Андхра-Прадеш обчистил необычный грабитель – обезьяна. Примат забрался в помещение и украл из кассы 10 тысяч рупий.

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