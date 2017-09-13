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    "Чья бы корова мычала". Сайт ЕС по информборьбе с Россией подвергли критике

    (обновлено: )28841
    Депутат Европейского парламента Дэвид Кобурн сообщил, что проевропейские политики сами распространяют "фейковые новости", а проект европейской East StratCom Task Force – "это механизм пропаганды Евросоюза".
    Флаг России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента Дэвид Кобурн в интервью РИА Новости раскритиковал новый сайт ЕС по информационной борьбе с Россией, назвав его механизмом пропаганды Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что внешнеполитическая служба Евросоюза в рамках кампании "ЕС против дезинформации" со вторника запустила сайт на английском, немецком и русском языках.

    "Это неблагоприятное нововведение (создание сайта – ред.)… Проект европейской East StratCom Task Force – это механизм пропаганды Евросоюза. Чья бы корова мычала: они обвиняют Россию в воздействии на СМИ и субъективной журналистике, а теперь ЕС хочет решить эту проблему с помощью той же субъективной журналистики", — заявил депутат.

    Кроме того, он отметил, что проевропейские политики сами распространяют "фейковые новости". "Проевропейские политики всегда говорят о так называемых "фейковых новостях, в то время как сами все время занимаются распространением фейковых новостей", — сказал Кобурн.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
    "Российская агрессия" для внутриполитического употребления

    Как отмечалось в сопроводительной информации, сайт создан в рамках кампании, "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию". Кампания "ЕС против дезинформации" организована оперативной группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Данная группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для "противодействия российским дезинформационным кампаниям".

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    В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. 

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