"Чья бы корова мычала". Сайт ЕС по информборьбе с Россией подвергли критике

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Депутат Европейского парламента Дэвид Кобурн в интервью РИА Новости раскритиковал новый сайт ЕС по информационной борьбе с Россией, назвав его механизмом пропаганды Евросоюза.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическая служба Евросоюза в рамках кампании "ЕС против дезинформации" со вторника запустила сайт на английском, немецком и русском языках.

"Это неблагоприятное нововведение (создание сайта – ред.)… Проект европейской East StratCom Task Force – это механизм пропаганды Евросоюза. Чья бы корова мычала: они обвиняют Россию в воздействии на СМИ и субъективной журналистике, а теперь ЕС хочет решить эту проблему с помощью той же субъективной журналистики", — заявил депутат.

Кроме того, он отметил, что проевропейские политики сами распространяют "фейковые новости". "Проевропейские политики всегда говорят о так называемых "фейковых новостях, в то время как сами все время занимаются распространением фейковых новостей", — сказал Кобурн.

Как отмечалось в сопроводительной информации, сайт создан в рамках кампании, "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию". Кампания "ЕС против дезинформации" организована оперативной группой по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force. Данная группа была создана решением глав государств и правительств ЕС в марте 2015 года для "противодействия российским дезинформационным кампаниям".

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В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.