КНДР ставит на ядерное оружие, не имея гарантий безопасности – МИД РФ

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. КНДР делает ставку на ракетно-ядерное вооружение, потому что у нее нет международно-правовых гарантий безопасности, заявил в интервью газете "Коммерсант" директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

По его словам, "на Западе, похоже, этого не хотят понимать".

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"Мы однозначно осуждаем избранную Пхеньяном линию поведения, но надо отдавать себе отчет в том, что в отсутствие по-настоящему надежных международно-правовых гарантий своей национальной безопасности КНДР делает ставку на ракетно-ядерные вооружения, рассматривая их, прежде всего, как средство сдерживания. Многие западные страны этого, похоже, не понимают или не хотят понимать", — сказал он.

"Как, кстати, не понимают и того, что те трудности, с которыми международное сообщество сталкивается в случае с КНДР, явились во многом следствием их собственной политики в отношении Ливии перед свержением Муамара Каддафи, которая нанесла серьезный ущерб усилиям по укрепления глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения", — добавил Ульянов.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы.

Напомним, Совет Безопасности ООН 11 сентября ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности страны.