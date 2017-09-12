В Италии семья погибла в кратере вулкана

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В кратер вулкана Сольфатара под Неаполем провалилась семейная пара с 11-летним ребенком. Все трое погибли, сообщает Metro.

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Отмечается, что о трагедии сообщил семилетний сын итальянцев, ставший свидетелем гибели родителей и брата. Скорее всего, провалившиеся в жерло вулкана люди задохнулись газовыми парами или погибли от высоких температур в кратере.

Сейчас со свидетелем трагедии работают психологи. К ребенку выехали бабушка и дедушка из Турина.

Последний раз Сольфатара извергался в 1198 году. Иногда он выбрасывает газы. На вулкан бесплатно пускают всех желающих. Расположенные на нем опасные зоны огорожены.