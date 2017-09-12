Трамп пообещал Пхеньяну надавить еще сильнее

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал усилить давление на Пхеньян из-за его ядерной и ракетной программ.

"Мы думаем, что это (резолюция ООН – Ред) — только маленький шаг, ничего особенного. Мы только что обсуждали, что никакого значимого эффекта (нет). Но это прекрасно — получить 15 голосов ("за") и ни одного "против". Эти санкции — ничто по сравнению с тем, что произойдет", — заверил Трамп представителей прессы в рамках встречи с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Стенограмму общения со СМИ приводит Белый дом.

Совет Безопасности ООН накануне единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Согласно документу, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.