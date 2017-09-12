В Германии произошел взрыв: есть пострадавшие

Hildenbrand/MSC

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. Семь человек пострадали при взрыве в городе Херне на западе Германии, двое из них – серьезно, сообщил РИА Новости представитель местной пожарной службы.

Пожарные около 15.00 получили сообщение о взрыве в небольшом грузовом автомобиле во время выгрузки из него вещей. На место приехали две пожарные и пять спасательных машин.

"На месте инцидента выяснилось, что семь человек пострадали, двое из них — серьезно, двое получили ранения средней степени тяжести, и еще трое – легкие ранения. Спасательные службы доставили их в больницы", – сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что причина взрыва неизвестна. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина во дворе нашел растяжку из гранаты.