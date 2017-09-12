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    В Германии произошел взрыв: есть пострадавшие

    (обновлено: )19510
    Как отмечается, семь человек пострадали, двое из них - серьезно, двое получили ранения средней степени тяжести, и еще трое – легкие ранения.
    Немецкая полиция
    Hildenbrand/MSC

    КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. Семь человек пострадали при взрыве в городе Херне на западе Германии, двое из них – серьезно, сообщил РИА Новости представитель местной пожарной службы.

    Пожарные около 15.00 получили сообщение о взрыве в небольшом грузовом автомобиле во время выгрузки из него вещей. На место приехали две пожарные и пять спасательных машин.

    "На месте инцидента выяснилось, что семь человек пострадали, двое из них — серьезно, двое получили ранения средней степени тяжести, и еще трое – легкие ранения. Спасательные службы доставили их в больницы", – сообщил собеседник агентства.

    Он подчеркнул, что причина взрыва неизвестна. Полиция начала расследование инцидента.

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина во дворе нашел растяжку из гранаты.

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