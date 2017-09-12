В Испании мужчина зарезал полицейского

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Валенсии мужчина, подозреваемый в убийстве, набросился с ножом на полицейского, смертельно ранив его, передает El Mundo.

Инцидент произошел во время операции по задержанию мужчины, в чьем чемодане было найдено тело человека.

Подозреваемый набросился с ножом на одного из полицейских, ранив его. Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть полицейского.

Коллегам погибшего полицейского удалось застрелить нападавшего.

В конце августа в Испании застрелили исполнителя теракта в Барселоне.