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    В Испании мужчина зарезал полицейского

    (обновлено: )33
    Согласно данным полиции, подозреваемый набросился с ножом на одного из полицейских, когда мужчину пытались задержать. В его чемодане было найдено тело человека.
    В Испании в результате нападения с ножом погиб полицейский
    elmundo

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Валенсии мужчина, подозреваемый в убийстве, набросился с ножом на полицейского, смертельно ранив его, передает El Mundo.

    Инцидент произошел во время операции по задержанию мужчины, в чьем чемодане было найдено тело человека.

    Подозреваемый набросился с ножом на одного из полицейских, ранив его. Медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть полицейского.

    Коллегам погибшего полицейского удалось застрелить нападавшего.

    В конце августа в Испании застрелили исполнителя теракта в Барселоне.

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