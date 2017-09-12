ЕК из-за скандала с яйцами пошлет миссии в ряд стран

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Еврокомиссия из-за скандала с фипронилом в начале октября направит в Бельгию, Нидерланды, Германию и Францию экспертные миссии для сбора информации о действиях, предпринятых этими государствами, сообщил во вторник еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриукайтис.

"Еврокомиссия направит в начале октября миссии по установлению фактов в четыре государства, где первоначально была выявлена зараженная продукция", — сказал еврокомиссар, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

В Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, поступили на прилавки магазинов целого ряда стран ЕС.