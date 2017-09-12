Выяснились детали жестокого убийства мэра города в Бельгии

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В убийстве бургомистра Мускрона, шестого по величине города бельгийской Валлонии (50 тысяч человек), подозревается 18-летний молодой человек, сообщила во вторник телерадиокомпания RTBF со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что подозреваемый, вероятно, действовал на почве личных неприязненных отношений.

Бургомистр Мукрона Альфред Гаден был найден в понедельник вечером с перерезанным горлом на кладбище, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал, будучи смотрителем захоронения. Подозреваемый в убийстве 71-летнего городского главы был задержан полицией. Он уже дал признательные показания. О мотивах убийства бургомистра официально пока не сообщается.

Задержавшая подозреваемого в убийстве полиция выехала на место сразу после поступления анонимного звонка о том, что на кладбище населенного пункта Люинь убит мужчина. Кладбище расположено рядом с домом Гадена.

Как отмечает RTBF, убитый бургомистр пользовался большим уважением среди населения, его отличала скромность и открытость. Гаден занимал пост городского главы с 2006 года и за это время ни разу не уходил в отпуск.