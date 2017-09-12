наверх
12.09.201711:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Выяснились детали жестокого убийства мэра города в Бельгии

    (обновлено: )14711
    Подозреваемый в убийстве 71-летнего городского главы был задержан полицией. Он уже дал признательные показания. О мотивах убийства бургомистра официально пока не сообщается.
    На месте убийства бургомистра Мукрона
    rtbf.be

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В убийстве бургомистра Мускрона, шестого по величине города бельгийской Валлонии (50 тысяч человек), подозревается 18-летний молодой человек, сообщила во вторник телерадиокомпания RTBF со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Думская.net
    Экскурсия по Одесскому СИЗО. По следам убийцы-расчленителя

    Сообщается, что подозреваемый, вероятно, действовал на почве личных неприязненных отношений.

    Бургомистр Мукрона Альфред Гаден был найден в понедельник вечером с перерезанным горлом на кладбище, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал, будучи смотрителем захоронения. Подозреваемый в убийстве 71-летнего городского главы был задержан полицией. Он уже дал признательные показания. О мотивах убийства бургомистра официально пока не сообщается.

    Задержавшая подозреваемого в убийстве полиция выехала на место сразу после поступления анонимного звонка о том, что на кладбище населенного пункта Люинь убит мужчина. Кладбище расположено рядом с домом Гадена.

    Как отмечает RTBF, убитый бургомистр пользовался большим уважением среди населения, его отличала скромность и открытость. Гаден занимал пост городского главы с 2006 года и за это время ни разу не уходил в отпуск.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили вышел к СМИ после получения протокола. Видео
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Задымление в метро Киева
    Подземный коллапс: ЧП в метро Киева
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны