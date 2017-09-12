В иракском Мосуле найдены тела 2650 мирных жителей

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В иракском Мосуле были обнаружены тела 2650 мирных жителей, которые погибли в ходе боевых действий между правительственными силами и боевиками "Исламского государства", пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на главу управления здравоохранения города.

Как стало известно, работы по разбору завалов разрушенных домов в Мосуле стартовали 10 июля, в день освобождения города от боевиков ИГ.

Всего, как сообщается, за два месяца были обнаружены тела 2650 погибших, большинство из них проживали в западных районах города, где велись наиболее активные боевые действия.

Также отмечается, что работы по поиску тел погибших продолжаются в труднодоступных районах, из-за чего число погибших мирных жителей может возрасти.

Напомним, в июне боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.