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    В иракском Мосуле найдены тела 2650 мирных жителей

    (обновлено: )111
    За два месяца были обнаружены тела 2650 погибших, большинство из них проживали в западных районах города, где велись наиболее активные боевые действия.
    Иракский патруль в освобожденном от боевиков Мосуле
    REUTERS Suhaib Salem

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В иракском Мосуле были обнаружены тела 2650 мирных жителей, которые погибли в ходе боевых действий между правительственными силами и боевиками "Исламского государства", пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на главу управления здравоохранения города.

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    Как стало известно, работы по разбору завалов разрушенных домов в Мосуле стартовали 10 июля, в день освобождения города от боевиков ИГ.

    Всего, как сообщается, за два месяца были обнаружены тела 2650 погибших, большинство из них проживали в западных районах города, где велись наиболее активные боевые действия.

    Также отмечается, что работы по поиску тел погибших продолжаются в труднодоступных районах, из-за чего число погибших мирных жителей может возрасти.

    Напомним, в июне боевики террористической группировки "Исламское государство" взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.

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