"Ирма" во Флориде: более 6,5 млн человек остаются без электричества

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Более 6,5 миллионов жителей американского штата Флорида остаются без электричества из-за последствий урагана "Ирма", сообщает департамент чрезвычайных ситуаций Флориды.

"На данный момент у более чем 6,5 миллионов человек прекращено энергоснабжение", — говорится на сайте департамента.

Ранее сообщалось, что во Флориде без электричества остались более 3 миллионов человек.

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Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.

AP Photo/Wilfredo Lee Ураган «Ирма» атаковал Флориду

До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки человек.