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    "Ирма" во Флориде: более 6,5 млн человек остаются без электричества

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (114)

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    Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Перед этим он нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки человек.
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Alan Diaz

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Более 6,5 миллионов жителей американского штата Флорида остаются без электричества из-за последствий урагана "Ирма", сообщает департамент чрезвычайных ситуаций Флориды.

    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Wilfredo Lee
    Ураган "Ирма" обрушился на Флориду

    "На данный момент у более чем 6,5 миллионов человек прекращено энергоснабжение", — говорится на сайте департамента.

    Ранее сообщалось, что во Флориде без электричества остались более 3 миллионов человек.

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    Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.

    AP Photo/Wilfredo Lee
    Ураган «Ирма» атаковал Флориду

    До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки человек.

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