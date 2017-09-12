Трамп объявил режим ЧП в Алабаме из-за урагана "Ирма"

КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Алабама из-за урагана "Ирма", сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим ЧП дает возможность привлекать федеральную помощь для поисково-спасательных работ и ликвидации последствий стихии. В распоряжении главы государства отмечается, что соответствующие работы будут профинансированы федеральным правительством США на 75%.

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Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.

До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.