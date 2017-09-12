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    Трамп объявил режим ЧП в Алабаме из-за урагана "Ирма"

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (113)

    (обновлено: )1310
    Режим ЧП дает возможность привлекать федеральную помощь для поисково-спасательных работ и ликвидации последствий стихии. Ураган "Ирма" нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Алабама из-за урагана "Ирма", сообщает пресс-служба Белого дома.

    Ураган «Ирма» атаковал Флориду
    AP Photo/Wilfredo Lee
    Ураган "Ирма" обрушился на Флориду

    Режим ЧП дает возможность привлекать федеральную помощь для поисково-спасательных работ и ликвидации последствий стихии. В распоряжении главы государства отмечается, что соответствующие работы будут профинансированы федеральным правительством США на 75%.

    Смотрите также: Злая "Ирма". Подборка шокирующего видео урагана в зоне поражения

    Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Через некоторое время метеорологи сообщили о снижении категории опасности урагана с третьей до второй. Позднее категория урагана снизилась до первой. Стихия также затронула соседние штаты – Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.

    До этого ураган нанес катастрофический ущерб государствам Карибского бассейна, где погибли десятки людей.

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