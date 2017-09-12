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    Мэр бельгийского города найден зарезанным на кладбище возле своего дома

    (обновлено: )51
    Прибывший на место представитель прокуратуры сообщил, что задержанный уже дал признательные показания, однако о мотивах убийства 71-летнего бургомистра не сообщается.
    На месте убийства мэра бельгийского города Мускрон
    sudinfo.be

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Бургомистр бельгийского города Мускрон (50 тысяч человек) найден накануне вечером с перерезанным горлом на кладбище рядом со своим домом, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал.

    Как передает бельгийское агентство Belga, подозреваемый в убийстве Альфреда Гаденн уже задержан.

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    Прибывший на место представитель прокуратуры сообщил, что подозреваемый уже дал признательные показания. О мотивах убийства 71-летнего бургомистра не сообщается.

    m.nieuwsblad.be
    Убийство мэра города в Бельгии

    Задержавшая подозреваемого в убийстве полиция выехала на место сразу после поступления анонимного звонка о том, что на кладбище населенного пункта Люинь убит мужчина. Кладбище расположено рядом с домом мэра.

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