Мэр бельгийского города найден зарезанным на кладбище возле своего дома

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Бургомистр бельгийского города Мускрон (50 тысяч человек) найден накануне вечером с перерезанным горлом на кладбище рядом со своим домом, ворота которого он лично ежедневно закрывал и открывал.

Как передает бельгийское агентство Belga, подозреваемый в убийстве Альфреда Гаденн уже задержан.

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Прибывший на место представитель прокуратуры сообщил, что подозреваемый уже дал признательные показания. О мотивах убийства 71-летнего бургомистра не сообщается.

m.nieuwsblad.be Убийство мэра города в Бельгии

Задержавшая подозреваемого в убийстве полиция выехала на место сразу после поступления анонимного звонка о том, что на кладбище населенного пункта Люинь убит мужчина. Кладбище расположено рядом с домом мэра.