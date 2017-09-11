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    В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей

    (обновлено: )52011
    В Шотландии на одном из кладбищ обнаружено массовое захоронение воспитанников детского дома, которым управляли католические монахини.
    В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей
    Скриншот видео

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В Шотландии под зданием детдома нашли останки более 400 детей, передает The Guardian.

    В Ирландии на территории бывшего католического приюта обнаружено массовое захоронение детей
    Канал euronews на Youtube
    В бывшем католическом приюте Ирландии найдено массовое захоронение детей

    Детский дом работал с 1864 по 1981 год, и за этот период через заведение прошли более 11 тысяч детей. В 2004 году стало известно о жестоком обращении с воспитанниками. Приют ранее принадлежал организации "Сестры милосердия".

    Так, согласно архивным данным, большинство детей в приюте умирали по естественным причинам, в основном от таких заболеваний как туберкулез и пневмония.

    Сейчас полиция проводит расследование по факту жестокого обращения с детьми.

    В марте в Ирландии обнаружено массовое захоронение детей на территории бывшего католического приюта вблизи города Туам.

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