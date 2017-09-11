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    В мире

    Звезда Голливуда отреагировал на свое фото в украинском объявлении

    (обновлено: )89103
    В Украине появилось оригинальное объявление пот ремонту компьютеров, в котором использовалось фото американского актера Зака Браффа.
    Американский актер Зак Брафф
    ru.wikipedia.org

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Известный американский актер Зак Брафф, популярность которому принесла роль в сериале "Клиника", прокомментировал в своем Twitter рекламное объявления о ремонте компьютеров украинского мастера, который разместил фото актера вместо своего.

    "Судя по всему, в России я занимаюсь ремонтом компьютеров", – написал актер.

    Правда, Брафф не разобрался, и решил, что его фото используют для рекламы в России, а не Украине. 

    Ранее российский актер Анатолий Пашинин, известный по ролям в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" в Донбассе.

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