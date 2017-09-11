На Солнце зафиксировали новую мощнейшую вспышку

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Новая чрезвычайно мощная вспышка произошла на Солнце, ее мощность оценили как Х8.2. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности — 10 баллов.

Серия вспышек началась 4 сентября. Сначала произошли пять небольших вспышек класса М мощностью в 4-5 баллов, 6 сентября последовала вспышка класса X мощностью в 2,2 балла, в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3.

Эта вспышка стала самой мощной за последние 12 лет. Последний взрыв подобной силы фиксировался 7 сентября 2005 года. Солнечное пятно, на территории которого произошла вспышка, осталось активным до 8 сентября, оно испустило еще семь средних и две сильных вспышки. Одна из них вызвала сильную магнитную бурю.

Ученые отмечают, что произошедшее — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

Ранее сообщалось, что магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце 6-8 сентября, завершились.