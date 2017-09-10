Лидер КНДР приказал корейским ученым совершенствовать "ядерные силы"

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын на приеме для ученых-ядерщиков, внесших вклад в успех испытания водородной бомбы для оснащения межконтинентальной баллистической ракеты, приказал не ослаблять усилий для совершенствования ядерных сил стран, передает северокорейское агентство ЦТАК в воскресенье.

Ким Чен Ын дал указание ученым и техническим специалистам "развертывать научно-исследовательскую работу для укрепления ядерных сил сдерживания". Лидер страны также выразил уверенность в том, что "благодаря независимой экономике, коллективу ученых, армии и народу, окончательная победа революции идей чучхе предопределена".

Агентство отмечает, что "водородная бомба (КНДР — Ред.) со сверхмощной силой взрыва является водородной бомбой товарища Ким Чен Ына и термоядерной бомбой ТПК (Трудовой партии Кореи – Ред.), в которой сконцентрирована пламенная любовь к Родине и народу уважаемого высшего руководителя".

Прием был устроен в честь с 69-й годовщины создания Корейской Народно-Демократической республики, которая отмечалась в субботу.

Смотрите также: Появилось редкое видео столицы КНДР

КНДР 3 августа заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.