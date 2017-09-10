В NASA сообщили о новой угрозе человечеству

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Специалисты NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида, сообщает The Independent. Эксперты полагают, что на сегодняшний день на Земле порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. При этом они отмечают, что извержение такого вулкана приведет к "вулканической зиме", в результате которого могут погибнуть миллионы человек.

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Самым опасным среди всех супервулканов ученые называют Йеллоустонский вулкан, который находится в американском штате Вайоминг. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.

Сейчас специалисты NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. В частности, рассматривается вариант с увеличением объема воды для "охлаждения" вулкана.

Ранее сообщалось, что астероид Florence размером с небольшой город, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетел мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии в 7 миллионов километров.