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    Наивысший уровень опасности объявлен в Атлантике из-за урагана "Хосе"

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    Ураганы в США и мощное землетрясение у берегов Мексики (97)

    (обновлено: )40010
    Французская метеорологическая служба Meteo France информирует, что людям, которые остались на островах, нужно срочно укрыться в домах или центрах размещения, а также не пользоваться личным автотранспортом.
    Ураган Ирма на острове Сен-Мартен в Карибском море
    Netherlands Ministry of Defence/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Наивысший — фиолетовый — уровень опасности в связи с погодными условиями объявлен из-за урагана "Хосе" в субботу на французских заморских территориях — островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.

    После Ирмы ждут Хосе
    euronews (на русском)
    На смену "Ирме". Ураган "Хосе" в Атлантике усилился до 4-ой категории

    Ранее Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) присвоил урагану четвертую категорию из пяти возможных.

    Префектура островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми призывает людей, находящихся на островах, срочно укрыться в домах или центрах размещения, а также не пользоваться личным автотранспортом, чтобы не мешать спасателям и силам безопасности оперативно перемещаться по территории.

    В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Его называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек.

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