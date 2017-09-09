Наивысший уровень опасности объявлен в Атлантике из-за урагана "Хосе"

Netherlands Ministry of Defence/Handout via REUTERS

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Наивысший — фиолетовый — уровень опасности в связи с погодными условиями объявлен из-за урагана "Хосе" в субботу на французских заморских территориях — островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.

Ранее Национальный центр предупреждения ураганов США (NHC) присвоил урагану четвертую категорию из пяти возможных.

Префектура островов Сен-Мартен и Сен-Бартелеми призывает людей, находящихся на островах, срочно укрыться в домах или центрах размещения, а также не пользоваться личным автотранспортом, чтобы не мешать спасателям и силам безопасности оперативно перемещаться по территории.

В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Его называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек.